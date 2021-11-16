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Половина кордону України з Росією без огородження – Яценюк

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 листопада, 00:16
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Яценюк вважає, що гроші на стіну можна було взяти із президентської програми "Велике будівництво"
Яценюк упевнений, якби він був довшим прем'єром, першу лінію оборони було б уже добудовано / Колаж "Сьогодні"
Яценюк упевнений, якби він був довшим прем'єром, першу лінію оборони було б уже добудовано / Колаж "Сьогодні"

Якби сьогодні було завершено проєкт "Стіна", як планував у 2014 році його ініціатор прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, загроза раптового вторгнення з боку Росії та Білорусі сьогодні стояла б не так гостро.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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Кордону немає

"У 2014 році я, як прем'єр-міністр України заявив, що Україна нарешті почне будувати держкордон, чого не було з першого дня української незалежності. Росіяни весь час боролися з тим, щоб ми будували державний кордон. Вони відмовлялися навіть від процедури позначення Державного кордону, розуміючи, що Україна, як незалежна країна, повинна захиститися від країни-агресора, у 2014 році я заявив, що ми починаємо будувати і в 2015 році вже був готовий проєкт і почалося будівництво. Це – надзвичайно складна система першої лінії оборони. Тільки розпочалася стадія будівництва, розпочалася неймовірна кампанія з дискредитації та брехні стосовно стіни... Якби я залишився прем'єром, це було б добудовано... Зараз усі розплющили очі та кажуть, що треба терміново добудувати стіну, що планувалося зробити до кінця цього року, але половина українсько-російського кордону без огорожі – без високоінтелектуального кордону, і це при тому, що необхідно було лише 2 млрд гривень", – зазначив Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку політика, ці 2 млрд грн можна було б без проблем взяти з фонду президентського проекту "Велике будівництво", де тільки на дороги було виділено 124 млрд гривень.

"Державна прикордонна служба є, а державного кордону – немає", – закінчив тему "Стіни" її автор.

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Примус Заходу

На думку Яценюка, загроза з боку Росії, а тепер уже й Білорусі нікуди не подінеться. Про це свідчить усе, що відбувається сьогодні на східному кордоні ЄС.

"Бачите, чого сьогодні досягли – Меркель сьогодні зателефонувала невизнаному Лукашенку. Що це означає: створюйте проблеми Заходу і буде результат. Їм (Заходу – Авт.) не буде куди подітися, вони вас визнаватимуть, допомагатимуть. І це проблема наших західних друзів. З Путіним і подібними йому не можна розмовляти, окрім як мовою сили та об'єднання. Це єдина розмова, яку вони знають", – зазначив Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ситуація на кордоні

  • 15 листопада на кордоні з Польщею розпочалася стрілянина при спробі нелегальних мігрантів прорватися через польський кордон.
  • У ніч на 14 листопада також була спроба силового прориву кордону. Група приблизно зі 100 людей на білоруській стороні пошкодила загородження.
  • Віце-прем'єр Польщі Петро Глінський запропонував розглянути виключення Росії та Білорусі з міжнародних організацій. По його словам, необхідно посилити тиск на ці країни через міграційну кризу в Європі.
  • В Польщі, біля кордону з Білоруссю, затримали співробітників французької редакції російського телеканалу Russia Today. Про це розповів представник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа.

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