Поблизу кордонів України: Reuters показало військову техніку в Білорусі

Приватна американська компанія опублікувала знімки з деталями військових маневрів на кордоні Білорусі з Україною. Про це повідомляє Reuters.
Maxar Technologies заявила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Річиці та Лунинця. Всі об'єкти розміщені в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.
Що на знімках
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На зображеннях американської компанії Maxar Technologies видно, що військові частини, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, перекинуті до Білорусі та розміщуються у трьох точках неподалік кордону з Україною.
На супутникових знімках Maxar Technologies ідентифікувала 15 штурмовиків Су-25 та ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 "Іскандер" та реактивні системи залпового вогню під Єльськом.
Зазначається, що Reuters не змогло незалежно перевірити зображення. Міноборони Росії не одразу відповіло на запит про коментарі. Білоруські військові також не відповідали на дзвінки.
Навчання в Білорусі
- Росія та Білорусь заявили, що 10-20 лютого проведуть спільні навчання під назвою "Союзна рішучість 2022", спрямовані на відпрацювання "відбиття нападу на південні кордони Союзної держави".
- Нове розгортання та заплановані навчання відбуваються в той час, коли напруженість між Росією та Заходом висока через зосередження Росією військ поблизу кордону з Україною. Західні країни звинувачують Росію у підготовці вторгнення в Україну, тоді як Москва заперечує наявність таких планів.
- У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам, названим Нярис, Поморія та Клопія.
- У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України. Лукашенко ж заявляє, що навчання мають оборонний характер.
- НАТО назвало російсько-білоруські навчання найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни.