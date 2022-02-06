Вблизи границ Украины: Reuters показало военную технику в Беларуси

Опубликованы новые снимки войск у границ с Украиной

Появились новые фото расположения военной техники в Беларуси во время совместных учений с Россией / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Частная американская компания опубликовала спутниковые снимки с деталями военных маневров на границе Беларуси с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

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Что на снимках

/ Фото: Reuters

На изображениях американской компании Maxar Technologies видно, что воинские части, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, переброшены в Беларусь и размещаются в трех точках недалеко от границы с Украиной.

/ Фото: Reuters

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На спутниковых снимках Maxar Technologies идентифицировала 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.

/ Фото: Reuters

Отмечается, что Reuters не смогло независимо проверить изображения. Минобороны России не сразу ответило на запрос о комментариях. Белорусские военные также не отвечали на звонки.

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/ Фото: Reuters

Учения в Беларуси