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В "Укрексімбанку" оваціями зустріли учасника нападу на журналістів (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 листопада, 13:01
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Тельбізов повернувся на роботу під бурхливі овації
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники "Укрексімбанку" бурхливими оваціями зустріли відновленого на посаді директора банківської безпеки Ігоря Тельбізова, якого звинувачували у нападі на журналістів "Схем".

Тельбізов подякував колегам за підтримку і заявив, що "кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації".

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"Велика подяка всім вам за ту підтримку, яку ви надали за весь цей складний період... Дякую команді, яка зробила з цієї відстійної коробки топ банків в Україні", – сказав він.

9 листопада на посадах поновили директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова. У наказі йшлося про завершення внутрішнього розслідування у банку.

"Відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства отримання працівником статусу підозрюваного/обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для усунення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин. З огляду на це 9 листопада 2021 року начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осипов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов'язків", – йшлося у рішенні.

Що сталося?

  • 4 жовтня журналісти "Схем" повідомили про напад в "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Мецгеру не сподобалося одне з питань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "прибрати камери" та "дістати з них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалося на аудіо.
  • Представники редакції, прибувши на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом та додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
  • Ігор Тельбізов проходив як обвинувачений у кримінальному провадженні. Його дії слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171-ою та 126-ою. Після скандалу із нападом на журналістів Ігоря Тельбізова на якийсь час усунули з посади .

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