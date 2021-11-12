В "Укрексімбанку" оваціями зустріли учасника нападу на журналістів (відео)

Тельбізов повернувся на роботу під бурхливі овації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники "Укрексімбанку" бурхливими оваціями зустріли відновленого на посаді директора банківської безпеки Ігоря Тельбізова, якого звинувачували у нападі на журналістів "Схем".

Тельбізов подякував колегам за підтримку і заявив, що "кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації".

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"Велика подяка всім вам за ту підтримку, яку ви надали за весь цей складний період... Дякую команді, яка зробила з цієї відстійної коробки топ банків в Україні", – сказав він.

9 листопада на посадах поновили директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова. У наказі йшлося про завершення внутрішнього розслідування у банку.

"Відповідно до чинного трудового та кримінально-процесуального законодавства отримання працівником статусу підозрюваного/обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для усунення їх від роботи або розірвання з ними трудових відносин. З огляду на це 9 листопада 2021 року начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осипов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов'язків", – йшлося у рішенні.

Що сталося?