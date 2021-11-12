В "Укрэксимбанке" овациями встретили участника нападения на журналистов (видео)

Тельбизов вернулся на работу под бурные овации

Тельбизов вернулся на работу под бурные аплодисменты / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники "Укрэксимбанка" бурными овациями встретили восстановленного в должности директора банковской безопасности Игоря Тельбизова, которого обвиняли в нападении на журналистов "Схем".

Тельбизов поблагодарил коллег за поддержку и заявил, что "лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации".

Реклама

"Огромная благодарность всем вам за ту поддержку, которую вы оказали за весь этот сложный период… Спасибо команде, которая сделала из этой отстойной коробки топ банков в Украине", — сказал он.

9 ноября в должностях восстановили директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. В приказе говорилось о завершении внутреннего расследования в банке.

"В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", – говорилось в решении.

Что произошло?