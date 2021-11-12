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В "Укрэксимбанке" овациями встретили участника нападения на журналистов (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 ноября, 13:01
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Тельбизов вернулся на работу под бурные овации
Тельбизов вернулся на работу под бурные аплодисменты
Тельбизов вернулся на работу под бурные аплодисменты / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники "Укрэксимбанка" бурными овациями встретили восстановленного в должности директора банковской безопасности Игоря Тельбизова, которого обвиняли в нападении на журналистов "Схем".

Тельбизов поблагодарил коллег за поддержку и заявил, что "лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации".

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"Огромная благодарность всем вам за ту поддержку, которую вы оказали за весь этот сложный период… Спасибо команде, которая сделала из этой отстойной коробки топ банков в Украине", — сказал он.

9 ноября в должностях восстановили директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. В приказе говорилось о завершении внутреннего расследования в банке.

"В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", – говорилось в решении.

Что произошло?

  • 4 октября журналисты "Схем" сообщили о нападении в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов правоохранители начали уголовное производство.
  • Игорь Тельбизов проходил, как обвиняемый в уголовном производстве. Его действия следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й. После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности.

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