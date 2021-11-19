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У США запропонували не визнавати Путіна президентом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 08:52
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Законодавці пояснили, що голосування щодо поправок до Конституції минулого року було сфальсифіковано
Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін / Фото: Getty Images

Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до Палати представників США резолюцію про невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави, якщо він вирішить залишатися на найвищій державній посаді після 2024 року.

Про це йдеться у пресрелізі.

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Законодавці обґрунтували внесення резолюції тим, що голосування щодо поправок до Конституції РФ, яке відбулося у 2020 році, було сфальсифіковано.

За словами конгресменів, умови голосування не вселяють довіри: воно тривало цілий тиждень, виборчі дільниці були обладнані в невідповідних місцях, таких як багажники авто, візки з магазинів, лавки у парках та багатьох інших. Конгресмени додали, що ЗМІ висвітлювали ухвалення поправок однобоко, а противникам змін Конституції не дали права висловити свою думку.

Конгресмени зробили висновок, що багаторазові порушення під час голосування щодо поправок до Конституції не можна вважати виключно внутрішньою справою Росії, оскільки вона є членом багатьох міжнародних організацій і зобов'язалася захищати права і свободи людини.

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Вибори в Росії 2020

  • Голосування щодо поправок до Конституції проходило в Росії з 25 червня по 1 липня. Влада винесла на голосування трохи більше 200 поправок до основного закону.
  • Найрезонанснішою стала поправка про "обнулення" президентських термінів Путіна — нинішній глава держави зможе претендувати на найвищу посаду в країні у 2024-му та 2030 роках.
  • Згідно з офіційними даними, за поправки проголосували майже 78% учасників плебісциту, проти – трохи більше 21%. Єдиним регіоном, який проголосував проти змін, став Ненецький автономний округ.
  • Спочатку всеросійське голосування мало відбутися 22 квітня, але влада терміни перенесла через поширення коронавірусу. Офіційна явка на голосування становила майже 68%. Понад 600 тисяч бюлетенів було визнано недійсними.
  • Путін поки не заявив публічно, чи збирається скористатися поправкою про "обнулення" та піти на новий президентський строк у 2024 році. Також він не висловлюється про можливого наступника на посаді глави держави.

Чим путінські поправки до головного документу його країни загрожують саме Україні, читайте у статті: "Путін змінює Конституцію РФ: до чого готуватись Україні".

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