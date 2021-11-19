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В США предложили не признавать Путина президентом

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 ноября, 08:52
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Законодатели объяснили, что голосование по поправкам к Конституции в прошлом году было сфальсифицировано
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин / Фото: Getty Images

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей США резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он решит оставаться на высшем государственном посту после 2024 года.

Об этом говорится в пресс-релизе.

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Законодатели обосновали внесение резолюции тем, что голосование по поправкам к Конституции РФ, которое прошло в 2020 году, было сфальсифицировано.

По словам конгрессменов, условия голосования, не внушают доверия: оно длилось целую неделю, избирательные участки были оборудованы в неподходящих местах, таких как багажники авто, тележки из магазинов, скамейки в парках и многих других. Конгрессмены добавили, что СМИ освещали принятие поправок однобоко, а противникам изменений Конституции не дали права выразить свое мнение.

Конгрессмены заключили, что многократные нарушения во время голосования по поправкам к Конституции нельзя считать исключительно внутренним делом России, поскольку она является членом многих международных организаций и обязалась защищать права и свободы человека.

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Выборы в России 2020

  • Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. Власти вынесли на голосование чуть более 200 поправок к основному закону.
  • Самой резонансной стала поправка об "обнулении" президентских сроков Путина — нынешний глава государства сможет претендовать на высший пост в стране в 2024-м и 2030 годах.
  • Согласно официальным данным, за поправки проголосовали почти 78% участников плебисцита, против — чуть больше 21%. Единственным регионом, который проголосовал против изменений, стал Ненецкий автономный округ.
  • Изначально всероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, но власти сроки перенесли из-за распространения коронавируса. Официальная явка на голосование составила почти 68%. Более 600 тысяч бюллетеней были признаны недействительными.
  • Путин пока не заявил публично, собирается ли воспользоваться поправкой об "обнулении" и пойти на новый президентский срок в 2024 году. Также он не высказывается о возможном преемнике на посту главы государства.

Чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, читайте в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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