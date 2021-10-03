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У Держдепі США криза, вимагають жорстких заходів щодо "Північного потоку – 2"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 17:05
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Сенатор Круз – затятий противник російського газопроводу – вимагає від адміністрації Байдена санкцій
У Держдепу виникли проблеми через сенатор Круза. Колаж "Сьогодні"
У Держдепу виникли проблеми через сенатор Круза. Колаж "Сьогодні"

Сенатор-республіканець Тед Круз, який давно виступає за санкції проти "Північного потоку – 2", створив кризу в Держдепартаменті США: він сильно затягує призначення десятків дипломатів, вимагаючи термінових заходів проти російського газопроводу.

Про це пише The New York Times.

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Повідомляють, що Круз затримує затвердження десятків кандидатур на посади в Держдепартаменті США, серед них 59 послів.

Демократи називають дії Круза "безпрецедентним прикладом підриву політичних норм Вашингтона", що ставить під загрозу національну безпеку країни. А чиновники адміністрації Байдена називають ситуацію кадровою кризою. Причому через дії Круза страждають навіть ті кандидати на посади в Держдеп, які не мають стосунку до теми "СП-2".

Американська газета зазначає, що Круз не має права блокувати саме затвердження кандидатур на дипломатичні посади в Держдеп, але він максимально затягує цей процес.

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Посадові особи Держдепартаменту кажуть, що нестача затверджених високопоставлених співробітників обмежує їх здатність вести дипломатичну діяльність. Як приклад вони навели випадок з Бонні Дженкінс, яка була офіційно призначена в березні на посаду головного співробітника Держдепу за контролем над озброєннями, але була затверджена тільки 21 липня – всього за кілька днів до її від'їзду на переговори щодо стратегічних озброєнь з росіянами в Женеву (де зустрічалися Путін і Байден).

Тед Круз – затятий противник "СП-2"

  • У березні цього року сенатор-республіканець вже погрожував заблокувати затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ, якщо адміністрація Байдена не запровадить нові санкції проти "Північного потоку – 2".
  • Круз вніс поправку в законопроєкт про підтримку України, пов'язану з російським газопроводом "Північний потік – 2": "Це питання Nord Stream 2, яке ми порушували знов і знов, і я думаю, ми всі схильні до того, щоб вирішити цю проблему". Також він нагадав, що в адміністрацію президента було відправлено вже не один лист про цей газопровід.

Як ми вже писали, "Північний потік – 2" під загрозою через можливі санкції США. Нещодавно Палата представників одноголосно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США, включно з законодавством про санкції.

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