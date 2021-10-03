Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Шахтер: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

В Госдепе США кризис, требуют жестких мер по "Северному потоку – 2"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 17:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сенатор Круз – ярый противник российского газопровода – требует от администрации Байдена санкций
У Госдепа возникли проблемы из-за сенатор Круза. Коллаж "Сегодня"
У Госдепа возникли проблемы из-за сенатор Круза. Коллаж "Сегодня"

Сенатор-республиканец Тед Круз, который давно выступает за санкции против "Северного потока – 2", создал кризис в Госдепартаменте США: он сильно затягивает назначение десятков дипломатов, требуя срочных мер против российского газопровода.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама

Сообщается, что Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в Госдепартаменте США, в том числе 59 послов.

Демократы называют действия Круза "беспрецедентным примером подрыва политических норм Вашингтона", ставящего под угрозу национальную безопасность страны. А чиновники администрации Байдена называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом. Причем из-за действий Круза страдают даже те кандидаты на должности в Госдеп, которые не имеют отношения к теме "СП-2".

Американская газета отмечает, что Круз не имеет права блокировать само утверждение кандидатур на дипломатические должности в Госдеп, но он максимально затягивает этот процесс.

Реклама

Должностные лица Госдепартамента говорят, что нехватка утвержденных высокопоставленных сотрудников ограничивает их способность вести дипломатическую деятельность. В качестве примера они привели случай с Бонни Дженкинс, которая была официально назначена в марте на должность главного сотрудника Госдепа по контролю над вооружениями, но была утверждена только 21 июля – всего за несколько дней до ее отъезда на переговоры по стратегическим вооружениям с россиянами в Женеву (где встречались Путин и Байден).

Тед Круз – ярый противник "СП-2"

  • В марте этого года сенатор-республиканец уже угрожал заблокировать утверждение Уильяма Бернса в должности директора ЦРУ, если администрация Байдена не введет новые санкции против "Северного потока – 2".
  • Круз внес поправку в законопроект о поддержке Украины, связанную с российским газопроводом "Северный поток – 2": "Это вопрос Nord Stream 2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все привержены тому, чтобы решить эту проблему". Также он напомнил, что в администрацию президента было отправлено уже не одно письмо об этом газопроводе.

Как мы уже писали, "Северный поток – 2" под угрозой из-за возможных санкций США. Недавно Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США, включая законодательство о санкциях.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

3 октября 1991. В Елисейском дворце состоялась встреча Леонида Кравчука с президентом Франции Франсуа Миттераном

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

62 792

заболело за неделю в Украине

+43%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять