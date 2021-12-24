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У "95 кварталі" пояснили участь Зеленського у новорічному шоу

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 грудня, 19:20
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Президента було запрошено, так сказали колеги
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський був на концерті "95 кварталу". Про це розповіла Актриса Олена Кравець. Оглядач .

Вона спростувала чутки, що глава держави нібито взяв участь у номері вже знятого новорічного випуску "Вечірнього кварталу".

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"Ні. Він не брав участь. Він трохи підіграв нам у номері, про який він навіть не знав. Тобто так був побудований цей номер, така була драматургія, так ми всі придумали, що він просто робив те, що йому говорять. Я не хочу спойлерити", – сказала вона.

Також вона зазначила, що Зеленський справді був у залі для глядачів, але не знав, що його екс-колеги звернуть на це увагу і використовують цей момент для жарту. Також вона зазначила, що він просто мав бути.

"З нашого боку, це було підготовлено, а з його боку – йому просто треба було робити те, що йому говорили", – додала Кравець.

В чому суть

Президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак відвідали у Києві запис новорічного концерту студії "Квартал 95". "Вечірній квартал" записувала другу частину концерту, який покажуть у новорічну ніч.

Президент та суди

27 жовтня Велика палата Верховного суду зобов'язала розглянути позовну заяву п'ятого президента Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо про плівок Бігуса. Порошенко зажадав від Зеленського та журналіста Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді.

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Крім того, 23 грудня народні депутати від партії "Європейська солідарність" подали до правоохоронних органів заяву про здійснення державної зради та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням.

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