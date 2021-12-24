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В "95 квартале" объяснили участие Зеленского в новогоднем шоу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 декабря, 19:20
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Президент был приглашен, так сказали коллеги
Кравец рассказала, что Зеленского пригласили
Кравец рассказала, что Зеленского пригласили / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский был на концерте "95 Квартала". Об этом рассказала Актриса Елена Кравец, пишет Обозреватель.

Она опровергла слухи о том, что глава государства якобы принял участие в номере уже снятого новогоднего выпуска "Вечернего квартала".

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"Нет. Он не принимал участие. Он немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. То есть так был построен этот номер, такая была драматургия, так мы все придумали, что он просто делал то, что ему говорят... Я не хочу спойлерить", – сказала она.

Также она отметила, что Зеленский действительно был в зрительном зале, но не знал, что его экс-коллеги обратят на это внимание и используют этот момент для шутки. Также она отметила, что он просто должен был быть.

"С нашей стороны это было подготовлено, а с его стороны – ему просто надо было делать то, что ему говорили", – добавила Кравец.

В чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак посетили в Киеве запись новогоднего концерта студии "Квартал 95". "Вечерний квартал" записывала вторую часть концерта, который покажут в новогоднюю ночь.

Президент и суды

27 октября Большая палата Верховного суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому относительно так называемых пленок Бигуса. Порошенко потребовал от Зеленского и журналиста Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде.

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Кроме того, 23 декабря народные депутаты от партии "Европейская солидарность" подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением.

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