Вже звернувся до КДБ: Лукашенко заявив про нову спробу повалення

Лукашенко передрік спроби протестів під час референдуму щодо поправок до Конституції

Лукашенко побоюється нових масових протестів. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що перед проведенням наміченого на кінець лютого конституційного референдуму в країні пройдуть масові протести.

Про це повідомляє БелТА.

Реклама

Зазначається, що таку заяву Лукашенко зробив, звертаючись до керівництва КДБ під час розгляду кадрових питань в системі держбезпеки.

"Зверніть увагу: ситуація залишається напруженою. Дата чергової спроби революції – період проведення Конституційного референдуму", – сказав Лукашенко, зазначивши, що їх метою буде повалення чинної влади.

Протести в Білорусі