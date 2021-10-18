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Вже звернувся до КДБ: Лукашенко заявив про нову спробу повалення

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 жовтня, 12:28
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Лукашенко передрік спроби протестів під час референдуму щодо поправок до Конституції
Лукашенко побоюється нових масових протестів. Фото: колаж "Сьогодні"
Лукашенко побоюється нових масових протестів. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що перед проведенням наміченого на кінець лютого конституційного референдуму в країні пройдуть масові протести.

Про це повідомляє БелТА.

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Зазначається, що таку заяву Лукашенко зробив, звертаючись до керівництва КДБ під час розгляду кадрових питань в системі держбезпеки.

"Зверніть увагу: ситуація залишається напруженою. Дата чергової спроби революції – період проведення Конституційного референдуму", – сказав Лукашенко, зазначивши, що їх метою буде повалення чинної влади.

Протести в Білорусі

  • Масові протести в Мінську та інших містах Білорусі почалися після того, як люди не погодилися з підсумками президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко нібито набрав 80,23% голосів. Протягом трьох місяців мешканці багатьох міст республіки виходили протестувати. Іноді акції затихали, іноді проходили лише вечорами і у вихідні, оскільки в робочий час білоруси працювали, щоб забезпечити собі прожиток.
  • У якийсь момент акції спалахнули з новою силою. Це сталося після таємної інавгурації Лукашенко на пост президента. Тоді на багатьох підприємствах почалися тривалі страйки, а на акції протесту вийшли не тільки студенти, а й пенсіонери, в яких Лукашенко раніше бачив свою підтримку.
  • Вже на другий день заворушень, 10 серпня, було затримано близько 2 тис. осіб. За перший тиждень в сутичках з ОМОНом загинули двоє людей. Один з них – 34-річний мінчанин Олександр Тарайковскій. За версією влади, він загинув після того, як у нього в руках вибухнула вибухівка. але незабаром було опубліковано відео, на якому схоже, що протестуючого застрелили силовики.
  • З 12 серпня в Білорусі на кілька днів відключили інтернет. Один з наймасовіших протестів був 24 серпня – на вулиці вийшли близько 220 тис. осіб. У протистоянні з силовиками вже постраждали близько 200 осіб, близько 14 тис. були затримані.
  • У жовтні почалися страйки, а студентів під час навчального дня перестали випускати з вузівських приміщень. Довелося влаштовувати протест в коридорах і холах університетів.
  • Вранці 7 вересня в Мінську біля Національного художнього музею невідомі викрали опозиціонерку Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

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