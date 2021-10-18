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Уже обратился в КГБ: Лукашенко заявил о новой попытке свержения

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
18 октября, 12:28
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Лукашенко предрек попытки протестов во время референдума по поправкам в Конституцию
Лукашенко опасается новых массовых протестов. Фото: коллаж "Сегодня"
Лукашенко опасается новых массовых протестов. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что перед проведением намеченного на конец февраля конституционного референдума в стране пройдут массовые протесты.

Об этом сообщает БелТА.

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Отмечается, что такое заявление Лукашенко сделал, обращаясь к руководству КГБ во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности.

"Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции – период проведения Конституционного референдума", – сказал Лукашенко, отметив, что их целью будет свержение действующей власти.

Протесты в Беларуси

  • Массовые протесты в Минске и других городах Беларуси начались после того, как люди не согласились с итогами президентских выборов, на которых Александр Лукашенко якобы набрал 80,23% голосов. В течение трех месяцев жители многих городов республики выходили протестовать. Иногда акции затихали, иногда проходили лишь по вечерам и по выходным, поскольку в рабочее время белорусы трудились, чтобы обеспечить себе пропитание.
  • В какой-то момент акции вспыхнули с новой силой. Это произошло после тайной инаугурации Лукашенко на пост президента. Тогда на многих предприятиях начались длительные забастовки, а на акции протеста вышли не только студенты, но и пенсионеры, в которых Лукашенко ранее видел свою поддержку.
  • Уже на второй день волнений, 10 августа, были задержаны около 2 тыс. человек. За первую неделю в стычках с ОМОНом погибли два человека. Один из них – 34-летний минчанин Александр Тарайковский. По версии официальных властей, он погиб после того, как у него в руках взорвалась взрывчатка. Но вскоре было опубликовано видео, на котором похоже, что протестующего застрелили силовики.
  • С 12 августа в Беларуси на несколько дней отключили интернет. Один из самых массовых протестов был 24 августа – на улицы вышли около 220 тыс. чел. В противостоянии с силовиками уже пострадали около 200 человек, около 14 тыс. были задержаны.
  • В октябре начались забастовки, а студентов во время учебного дня перестали выпускать из вузовских помещений. Пришлось устраивать протест в коридорах и холлах университетов.
  • Утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные похитили оппозиционерку Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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