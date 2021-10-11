19-річний хлопець погрожував депутату Вірастюку – поліція знайшла "героя"

Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею "погроза вбивством"

Василь Вірастюк дозволив поліції усунути загрозу / Колаж "Сьогодні"

Поліція встановила особу зловмисника, який погрожував народному депутату України по телефону. Він оперативно був доставлений у відділення поліції за місцем проживання і дає свідчення про причини своїх погроз.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

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Стаття "погроза вбивством"

"У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що порушник знаходиться у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції. Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку", – сказано в повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "погроза вбивством". Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. Молодій людині загрожує обмеження волі до двох років.

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Ім'я нардепа

У поліції не повідомляють, хто саме з народних обранців став жертвою телефонного тероризму. Джерела "Інтерфакс-Україна" повідомили, що мова йде про народного депутата фракції "Слуга народу", заслуженого майстра спорту України і колись володаря титулу найсильніша людина України Василя Вірастюка.

Джерело повідомило, що затриманий має проблеми з психічним здоров'ям. Це означає, що тюремний строк можуть замінити на примусове лікування.

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