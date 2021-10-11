19-летний парень угрожал депутату Вирастюку – полиция нашла "героя"

Против задержанного открыто уголовное производство по статье "угроза убийством"

Василий Вирастюк позволил полиции устранить угрозу / Коллаж "Сегодня"

Полиция установила личность злоумышленника, который угрожал народному депутату Украины по телефону. Он оперативно был доставлен в отделение полиции по месту жительства и дает показания о причинах своих угроз.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

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Статья "угроза убийством"

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции. Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка", – сказано в сообщении полиции.

Полиция открыла уголовное производство по статье "угроза убийством". Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Молодому человеку грозит ограничение свободы до двух лет.

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Имя нардепа

В полиции не сообщают, кто именно из народных депутатов стал жертвой телефонного терроризма. Источники "Интерфакс-Украины" сообщили, что речь идет о народном депутате фракции "Слуга народа", заслуженном мастере спорта Украины и некогда обладателе титула самый сильный человек Украины Василие Вирастюке.

Источник сообщил, что угрожавший имеет проблемы с психическим здоровьем. Это означает, что тюремный срок могут заменить ему на принудительное лечение.

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Новый депутат