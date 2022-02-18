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Україні потрібні глобальні гарантії: у Путіна відповіли на ідею Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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18 лютого, 15:45
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У Кремлі хочуть, щоб гарантії Києву писалися за їхньої присутності
У Кремлі уважно стежать за ініціативами Зеленського / Колаж "Сьогодні"
У Кремлі уважно стежать за ініціативами Зеленського / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі заявили, що без нього неможливо обговорювати документ щодо надання гарантій безпеки Україні, які хоче отримати від провідних країн світу президент Володимир Зеленський.

Відповідь на нову ініціативу Києва дав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

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Без них ніяк

"Тут потрібні деталі. Зрозуміло, що обговорення гарантій безпеки стосується безпеки всіх. Ми якраз говоримо про неподільність безпеки", – сказав Пєсков.

Він також додав: "Обговорюючи загальну безпеку, не можна ігнорувати безпеку окремо взятих країн ". У цьому випадку, звичайно ж, малися на увазі інтереси Росії.

Ініціатива Києва

В інтерв'ю агенції "РБК-Україна" Володимир Зеленський сказав, що доки Україна не є повноправним членом НАТО, варто укласти глобальний документ між провідними державами світу із зафіксованими гарантіями безпеки для нашої держави.

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" Ми на шляху до Альянсу. НАТО – по суті, єдиний з наявних сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція "відчинених дверей". Але на цьому шляху велика відстань – роки й місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО" , – заявив Зеленський.

За словами президента, це питання вже порушено на зустрічах з лідерами різних країн.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включно з пунктом про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом щось трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", – переконаний Володимир Зеленський.

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