Мюнхен охопила масштабна пожежа перед приїздом Зеленського – відео

Виступ президента України призначено на 19 лютого

Фото пожежі в Мюнхені - Telegram-канал Тараса Березовця.

18-20 лютого проходить 58-ма Мюнхенська безпекова конференція. 19 лютого у конференції візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Коли виступить Зеленський

Виступ президента України, як зазначається у графіку конференції, призначено на 19 лютого на 16:30-17:00 (за Києвом. – Ред.).

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Також на конференції планується дискусія аудиторії з Володимиром Зеленським. Модератором буде журналіст CNN у Лондоні Крістіан Аманпур.

Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: securityconference.de.

Тим часом у Мюнхені велика пожежа

Політтехнолог, журналіст Тарас Березовець у себе на сторінці в Telegram заявив, що в Мюнхені зараз відбувається пожежа.

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"Пожежа у Мюнхені. Сьогодні відкрилася Мюнхенська безпекова конференція. Тривожно", – написав він.

Загроза Росії

На тлі військової загрози з боку Росії всій Східній Європі, що зберігається, уряд Великої Британії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.

16 лютого прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

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Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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