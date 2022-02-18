Мюнхен охватил масштабный пожар перед приездом Зеленского – видео

Выступление президента Украины назначено на 19 февраля

Фото пожара в Мюнхене - Telegram-канал Тараса Березовца.

18-20 февраля проходит 58-я Мюнхенская конференции по безопасности. 19 февраля в конференции примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Когда выступит Зеленский

Выступление президента Украины, как отмечается в графике конференции, назначено на 19 февраля на 16:30-17:00 (по Киеву. – Ред.).

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Также на конференции планируется дискуссия аудитории с Владимиром Зеленским. Модератором будет журналист CNN в Лондоне Кристиан Аманпур.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: securityconference.de.

Тем временем в Мюнхене крупный пожар

Политтехнолог, журналист Тарас Березовец у себя на странице в Telegram заявил, что в Мюнхене сейчас проходит пожар.

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"Пожар в Мюнхене. Сегодня открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Тревожно", – написал он.

Угроза России

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

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Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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