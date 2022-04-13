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Україна у червні може отримати статус кандидата в ЄС – Шмагиль

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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13 квітня, 02:34
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Прем'єр-міністр України розповів про те, що зараз Україна отримала опитувальники від ЄС та почала їх заповнювати для набуття статусу кандидата
Шмаль дал прогноз касательно статусу України в ЄС
Шмаль дал прогноз касательно статусу України в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який має бути заповнений, щоб набути статусу кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", – сказав він. .

Україна прагне до ЄС

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  • 11 березня всі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією. Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
  • 1 березня Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
  • Зазначимо, віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ухвалення України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному хоча країна має європейську перспективу.

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