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Украина в июне может получить статус кандидата в ЕС – Шмагыль

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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13 апреля, 02:34
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Премьер-министр Украины рассказал о том, что сейчас Украина получила опросники от ЕС и начала их заполнять для получения статуса кандидата
Шмаль дал прогноз касательно статуса Украины в ЕС
Шмаль дал прогноз касательно статуса Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", – сказал он.

Украина стремится в ЕС

  • Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
  • 11 марта все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией. Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России по многим вопросам, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
  • 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.
  • Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

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