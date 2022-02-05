Україна зібрала нову "антигітлерівську коаліцію", а у ролі Гітлера – Путін

Захід надає Україні як моральну, так і військову підтримку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Агресія Росії проти України об'єднала весь західний світ у союз, подібний до антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни.

Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"З часів Другої світової війни у нас утворилася безпрецедентна по-новому "антигітлерівська коаліція" світового масштабу. Тільки у ролі Гітлера 21-го століття у нас виступає російський президент. Ця безпрецедентність світової підтримки – це нова реальність. Це навіть цинічно прозвучить – подарунок часу або історії зараз перед Україною відкривається", – вважає журналіст Остап Дроздов.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Водночас журналіст наголосив на "пригнічувальній невідповідності між тим, що відбувається на світовому рівні, і тим, що сидить у голові у нашого керівника держави, який відповідає за зовнішньополітичну доктрину".

"Є світова підтримка і є якась нездорова каналізація цих зусиль з боку українського президента", – заявив він.

Західна допомога Україні може зупинити Кремль

Російський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що міжнародна підтримка України здатна зруйнувати плани президента РФ Володимира Путіна.

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"Прояв такої солідарності, по-перше, супроводжується рішеннями про надання реальної військової допомоги в озброєннях, яка ускладнить російську агресію. По-друге, це морально-політична солідарність, яка показує, що світ не буде спокійно спостерігати", – пояснив він.

За словами Піонтковського, "навіть за Сталіна опір українського народу тривав 8 років при повній байдужості навколишнього світу".

"Як вони (Росія – Ред.) збираються за сучасних засобів інформації та комунікації в прямому ефірі на очах у всього світу проводити цю окупацію?.. Я думаю, що все ж і солідарність міжнародної спільноти, і готовність українського народу до опору зупинять ці шалені плани", – наголосив політолог.

Військова допомога Україні