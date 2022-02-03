Східний посередник: чи допоможе Ердоган вгамувати Путіна після візиту до Києва

Туреччина намагається забезпечити мир у Чорноморському регіоні, зазначають експерти.

Ердоган хоче помирити Україну та РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прагне стати посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією та пропонує свою країну як майданчик для переговорів.

Чи можуть здійснитись плани турецького лідера, розповіли експерти в ефірі телеканалу Україна 24.

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Ескалація в Україні позначиться на Туреччині

Політичний експерт із Туреччини Тогрул Ізмаїл нагадав, що перед візитом до України Ердоган на пресконференції сказав, що підтримує Україну та її територіальну цілісність.

"Політична криза між Україною та Росією – це напруженість, яка неминуче позначиться на Туреччині. І тому Туреччина намагається продовжити переговори. Це спроба забезпечення миру та спокою у Чорноморському регіоні", – зазначив Тогрул.

Проте турецький експерт має сумнів, що Ердоган може повністю забезпечити таку посередницьку діяльність.

"Проблема вже вийшла за рамки кризи України та Росії. Це радше криза між США та НАТО з Росією", – пояснив він.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

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Путін приїде на переговори до Ердогана

Експерт центру політичних досліджень Орхан Гафарлі нагадав, що президент РФ Володимир Путін незабаром відвідає Туреччину.

"Буде візит Володимира Путіна найближчим часом, очікується такий візит у лютому, березні чи квітні. Після цієї зустрічі, напевно, президенти домовляться і захочуть почути і російську позицію – готова вона сісти за стіл переговорів чи ні... Складно сказати, що Росія погодиться, тому що вона має інші вимоги, вона веде переговори зі США, Європою", – заявив Гафарлі.

Він запевнив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України, а турецький народ "не хоче війни, бо на кордонах Туреччини було дуже багато війн".

При цьому експерт уточнив, що "Туреччина як член НАТО робить те, що ухвалено у політиці НАТО".

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РФ тисне на Туреччину

Ексголова МЗС України Костянтин Грищенко вважає, що теоретично посередницька роль Туреччини цілком можлива, якщо на це буде згода Росії.

"Хоча на сьогодні я не бачу реальних перспектив для цього. Зрозуміло, що Ердоган намагається бути дуже активним у регіоні, і значною мірою це у нього виходить. Але все-таки російсько-український конфлікт – це щось інше, війна, де залучені США, Європа. Росія бачить своїм співрозмовником, учасником таких переговорів виключно США", – пояснив колишній міністр.

Коментуючи переговори Зеленського та Ердогана, він зазначив, що для України "принципово важливо отримати "Байрактари" і не лише".

"Є й інші збройні системи, які нам сьогодні потрібні. На Туреччину чинить Росія величезний тиск для того, щоб Анкара припинила співпрацю у цій сфері з Україною. Нам треба щось пропонувати Туреччині у ширшому розумінні, щоб вона відчула, що у неї інтересах ігнорувати цей тиск Росії", – наголосив Грищенко.

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Україна та Туреччина підписали 8 важливих угод

Під час візиту до Києва Реджепа Тайїпа Ердогана було підписано 8 важливих міжурядових угод. Урочиста церемонія підписання відбулася після переговорів Ердогана із Зеленським.

Зокрема, були підписані угоди про вільну торгівлю, про співпрацю у сфері молодіжної політики, правоохоронної діяльності, митної політики, у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.

Туреччина готова допомогти Україні у врегулюванні конфлікту з РФ

20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. При цьому турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

Нагадаємо, що після зустрічі із Зеленським президент Туреччини чекає в Анкарі Володимира Путіна, однак точної дати цього візиту поки що немає. "Дата візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом поки що не погоджена", – заявив 3 лютого Дмитро Пєсков, прессекретар господаря Кремля.