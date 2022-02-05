"США та Україна єдині": Блінкен закликав Росію відступити (відео)

Голова Держдепу наголосив, що суверенітет України має бути захищений

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України та наголосив на єдності західних союзників у цьому питанні.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", – написав Блінкен у Twitter.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM - Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Голова Держдепу у відеоролику процитував заяви провідних західних політиків на підтримку України.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг:

"Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів".

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок:

"Моє послання сьогодні таке саме: солідарність... Ми не говоримо про Україну без України".

Держсекретар США Ентоні Блінкен:

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"Ми абсолютно віддані принципу: нічого про Україну без України".

Голова МЗС Данії Єппе Кофод: