"США та Україна єдині": Блінкен закликав Росію відступити (відео)

Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України та наголосив на єдності західних союзників у цьому питанні.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM