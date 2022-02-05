"США та Україна єдині": Блінкен закликав Росію відступити (відео)

Держсекретар США Ентоні Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України та наголосив на єдності західних союзників у цьому питанні.
"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", – написав Блінкен у Twitter.
The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM- Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022
Голова Держдепу у відеоролику процитував заяви провідних західних політиків на підтримку України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг:
Далі по темі
"Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів".
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок:
"Моє послання сьогодні таке саме: солідарність... Ми не говоримо про Україну без України".
Держсекретар США Ентоні Блінкен:
"Ми абсолютно віддані принципу: нічого про Україну без України".
Голова МЗС Данії Єппе Кофод:
"Ми закликаємо Росію розрядити ситуацію. Данія повністю підтримує суверенітет України".