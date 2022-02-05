"США и Украина едины": Блинкен призвал Россию отступить (видео)

Глава Госдепа подчеркнул, что суверенитет Украины должен быть защищен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины и отметил единство западных союзников в данном вопросе.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", – написал Блинкен в Twitter.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Глава Госдепа в видеоролике процитировал заявления ведущих западных политиков в поддержку Украины.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

"Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам".

Глава МИД Германии Анналена Бербок:

"Мое послание сегодня такое же: солидарность... Мы не говорим об Украине без Украины".

Госсекретарь США Энтони Блинкен:

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"Мы абсолютно привержены принципу: ничего об Украине без Украины".

Глава МИД Дании Йеппе Кофод: