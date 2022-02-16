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Україна попросила у НАТО позашляховики, бульдозери та медикаменти на випадок НП

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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16 лютого, 00:15
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Рятувальники просять допомоги на випадок хімічної чи радіаційної атаки
Україні необхідна допомога в обладнанні для розмінування / Колаж "Сьогодні"
Україні необхідна допомога в обладнанні для розмінування / Колаж "Сьогодні"

Україна запросила міжнародну допомогу НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій, які можуть бути пов'язані з агресією Росії та Білорусі. Перелік необхідного рятувальним службам України був опублікований на сайті НАТО.

Прохання

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідно до зазначених процедур 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, – ред.) отримав запит про міжнародну допомогу України", – йдеться у повідомленні НАТО.

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Українські рятувальники попросили, зокрема:

  • більше сотні позашляховиків,
  • 10 автокранів вантажопідйомністю не менше 35 тонн,
  • 10 гусеничних бульдозерів,
  • 10 екскаваторів,
  • 10 тягачів,
  • 10 повнопривідних вантажівок,
  • 6 машин розмінування з дистанційним керуванням,
  • 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки,
  • спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції,
  • засоби зв'язку,
  • медичне обладнання.

Допомога

На тлі можливого вторгнення російських військ на територію України влада багатьох західних країн обіцяє підтримку.

Під час звернення до нації 15 лютого президент США Джозеф Байден запевнив, що Україна може розраховувати на подальші постачання озброєння.

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Влада Канади вирішила надати Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн), летальне озброєння та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою із Великобританії. Там був військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України.

1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Єврокомісія ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

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