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Україна отримала пакет військової допомоги від США – Крістіна Квін

Павло Заяць Павло Заяць
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25 січня, 19:32
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У Міноборони України подякували західним союзникам

Україна отримала від США частину пакету військової допомоги на загальну суму 200 млн доларів.

Цю подію прокоментувала телеканалу "Україна 24" тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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"Це частина допомоги на загальну суму 200 млн доларів – пакет безпеки, який президент Байден нещодавно надав Україні через її додаткові потреби у безпеці", – сказала вона.

Заступник міністра оборони України Ростислав Замлинський від імені уряду подякував США:

"Ми завжди відчували і відчуваємо вашу підтримку. Наш ворог сильний, але ми знаємо, що наші партнери ще сильніші разом з нами та з нашим українським народом".

Як нагадує телеканал, в Україну 25 січня надійшла нова партія військової допомоги від США. Літак зі зброєю мав прибути ще вранці, але приземлився у Борисполі ближче до вечора. На борту літака – боєприпаси, сучасне військове обладнання, зокрема і летальне. Це вже третій так званий оборонний транш від США. Загалом Україні мають передати обладнання більш ніж на 200 млн доларів.

Військова допомога Заходу для України

Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

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Крім того, Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.

Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російської агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.

У жовтні США передали Україні в рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

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