Украина получила пакет военной помощи от США – Кристина Квин

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Украина получила от США часть пакета военной помощи на общую сумму 200 млн долларов.

Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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"Это часть помощи на общую сумму 200 млн долларов – пакет безопасности, который президент Байден недавно предоставил Украине через ее дополнительные потребности в безопасности", – сказала она.

Как напоминает телеканал, в Украину 25 января пришла новая партия военной помощи от США. Самолет с оружием должен был прибыть еще утром, но приземлился в Борисполе три часа назад. На борту самолета – боеприпасы, современное военное оборудование, в том числе и летальное. Это уже третий так называемый оборонный транш об США. В целом Украине должны передать оборудование более чем на 200 млн долларов.