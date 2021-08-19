"Україна 24" стежитиме за зустріччю Зеленського і Меркель у спецмарафоні "Берлін – Київ"

Глядачі телеканалу "Україна 24" першими дізнаються про хід і результати переговорів канцлерки Німеччини з керівництвом України

Загальнонаціональний канал "Україна 24" проведе 22 серпня спецмарафон "Берлін – Київ", присвячений офіційному візиту Ангели Меркель в Україну та зустрічі канцлерки Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським.

З самого ранку Олексій Бурлаков стежитиме за подією міжнародного значення і розповість про всі деталі стратегічно важливої зустрічі.

стежитиме за подією міжнародного значення і розповість про всі деталі стратегічно важливої зустрічі. З 11:00 до обговорення приєднаються ведучі токінгів Марія Скиба, Андрій Булгаров, Вікторія Малосвітна, Віталій Прудиус, які протягом дня запрошуватимуть у студію інформаційного каналу відомих спікерів та міжнародних оглядачів.

Реклама

Група кореспондентів буде передавати найсвіжіші кадри і першої інформувати глядачів "України 24".

З 19:00 до спецмарафону долучиться Тигран Мартиросян:

"У неділю з фаховими дипломатами, досвідченими політиками та авторитетними міжнародними оглядачами ми в прямому ефірі дамо максимально повну, ґрунтовну оцінку візиту Ангели Меркель у Київ. Наші глядачі дізнаються про перебіг та результати переговорів канцлера Німеччини з керівництвом України".

О 22:00 Євгеній Кисельов з відомими політологами підіб'є підсумки зустрічі й спробує спрогнозувати, як офіційний візит Ангели Меркель вплине на Україну.

Нагадаємо, канал "Україна 24" і новини "Сьогодні" масштабно відзначатимуть 30-річчя Незалежності України. Новинна Група Україна готує святкові заходи. Наприклад, 22 серпня ми відзначимо День українця – свято, яке інформаційна команда заснувала три роки тому.

Крім того, до 30-річчя Незалежності України в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться грандіозне музичне шоу, яке об'єднає в собі сучасне мистецтво, улюблені пісні українців, хореографічний перформанс та інноваційні технології.

А вінницькі хористи запустили світової челлендж до 30-річчя незалежності України: