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"Україна 24" стежитиме за зустріччю Зеленського і Меркель у спецмарафоні "Берлін – Київ"

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
19 серпня, 12:55
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Глядачі телеканалу "Україна 24" першими дізнаються про хід і результати переговорів канцлерки Німеччини з керівництвом України

Загальнонаціональний канал "Україна 24" проведе 22 серпня спецмарафон "Берлін – Київ", присвячений офіційному візиту Ангели Меркель в Україну та зустрічі канцлерки Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським.

  • З самого ранку Олексій Бурлаков стежитиме за подією міжнародного значення і розповість про всі деталі стратегічно важливої зустрічі.
  • З 11:00 до обговорення приєднаються ведучі токінгів Марія Скиба, Андрій Булгаров, Вікторія Малосвітна, Віталій Прудиус, які протягом дня запрошуватимуть у студію інформаційного каналу відомих спікерів та міжнародних оглядачів.
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Група кореспондентів буде передавати найсвіжіші кадри і першої інформувати глядачів "України 24".

  • З 19:00 до спецмарафону долучиться Тигран Мартиросян:

"У неділю з фаховими дипломатами, досвідченими політиками та авторитетними міжнародними оглядачами ми в прямому ефірі дамо максимально повну, ґрунтовну оцінку візиту Ангели Меркель у Київ. Наші глядачі дізнаються про перебіг та результати переговорів канцлера Німеччини з керівництвом України".

  • О 22:00 Євгеній Кисельов з відомими політологами підіб'є підсумки зустрічі й спробує спрогнозувати, як офіційний візит Ангели Меркель вплине на Україну.

Нагадаємо, канал "Україна 24" і новини "Сьогодні" масштабно відзначатимуть 30-річчя Незалежності України. Новинна Група Україна готує святкові заходи. Наприклад, 22 серпня ми відзначимо День українця – свято, яке інформаційна команда заснувала три роки тому.

Крім того, до 30-річчя Незалежності України в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться грандіозне музичне шоу, яке об'єднає в собі сучасне мистецтво, улюблені пісні українців, хореографічний перформанс та інноваційні технології.

А вінницькі хористи запустили світової челлендж до 30-річчя незалежності України:

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