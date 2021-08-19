"Украина 24" будет следить за встречей Зеленского и Меркель в спецмарафоне "Берлин – Киев"

Зрители телеканала "Украина 24" первыми узнают о ходе и результатах переговоров канцлера Германии с руководством Украины

Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским

Общенациональный канал "Украина 24" проведет 22 августа спецмарафон "Берлин – Киев", посвященный официальному визиту Ангелы Меркель в Украину и встрече канцлера Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С самого утра Алексей Бурлаков будет следить за событием международного значения и расскажет обо всех деталях стратегически важной встречи.

будет следить за событием международного значения и расскажет обо всех деталях стратегически важной встречи. С 11:00 к обсуждению присоединятся ведущие токинга Мария Скиба, Андрей Булгаров, Виктория Малосвитная, Виталий Прудиус, которые в течение дня будут приглашать в студию информационного канала известных спикеров и международных обозревателей.

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Группа корреспондентов будет передавать самые свежие кадры и первой информировать зрителей "Украины 24".

С 19:00 к спецмарафону присоединится Тигран Мартиросян:

"В воскресенье с профессиональными дипломатами, опытными политиками и авторитетными международными обозревателями мы в прямом эфире дадим максимально полную, обстоятельную оценку визита Ангелы Меркель в Киев. Наши зрители узнают о ходе и результатах переговоров канцлера Германии с руководством Украины".

В 22:00 Евгений Киселев с известными политологами подведет итоги встречи и попытается спрогнозировать, как официальный визит Ангелы Меркель повлияет на Украину.

Напомним, канал "Украина 24" и новости "Сегодня" будут масштабно отмечать 30-летие Независимости Украины. Новостная Группа Украина готовит праздничные мероприятия. К примеру, 22 августа мы отметим День украинца – праздник, который информационная команда основала три года назад.

Кроме того, к 30-летию Независимости Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится грандиозное музыкальное шоу, которое объединит в себе современное искусство, любимые песни украинцев, хореографический перформанс и инновационные технологии.

А винницкие хористы запустили мировой челлендж к 30-летию независимости Украины: