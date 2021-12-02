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Вбивство ексдепутата Держдуми РФ – суд виніс вирок

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
2 грудня, 17:00
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Процес тривав більше трьох років
Суд ухвалив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова. Фото: колаж "Сьогодні"
Суд ухвалив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова. Фото: колаж "Сьогодні"

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 2 грудня ухвалив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Справу розглядала колегія із двох суддів та трьох присяжних.

Про це повідомляють Грати.

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Нагадаємо, Вороненкова, який ухвалив українське громадянство та дав свідчення Генеральній прокуратурі України у справі про держзраду експрезидента України Віктора Януковича, убив кілер у центрі Києва 23 березня 2017 року. Охоронець політика смертельно поранив нападника. Зазначається, що ним був доброволець із батальйону "Донбас" Павло Паршов.

Співучасником кілера суд визнав колишнього голову "Правого сектору" Ярослава Тарасенка. За версією слідства він був водієм у кілера, також судді визнали його винним у зберіганні зброї. Тарасенка засудили до 12 років позбавлення волі.

Ярослав Тарасенко (ліворуч) та Олександр Лось (праворуч). Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Ярослав Тарасенко (ліворуч) та Олександр Лось (праворуч). Фото: Стас Юрченко, Ґрати

При цьому колегія виправдала другого підсудного — харків'янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури він стежив за ексдепутатом напередодні вбивства. Колегія вирішила, що його провину не доведено.

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Що відомо?

  • 9 жовтня 2017 року у Генпрокуратурі заявили, що вбивство замовив колишній чоловік вдови Вороненкова Володимир Тюрін за наказом ФСБ Росії, а вчинив українець Паршов.
  • Вдова Вороненкова Марія Максакова у суді 23 квітня 2019 року сказала, що не вважає Тюріна причетним до злочину. За її словами, попередні свідчення вона давала під впливом московського приятеля Вороненкова, колишнього співробітника Слідкому РФ Дениса Панаітова.
  • Максакова заявила, що саме Панаітов причетний до вбивства, оскільки, на її думку, він хотів заволодіти нерухомістю Вороненкова. Вдова російського депутата також вважає причетним до злочину підприємця із Москви Віталія Качура.
  • У жовтні 2019 року в прокуратурі Києва повідомили, що Максакова повністю змінила свої свідчення у справі про вбивство її чоловіка, тому Печерський райсуд Києва відмінив підозру Тюріну.

Раніше політолог назвав головне, що зробив Вороненков в Україні.

Також нагадаємо, як політик став ворогом Росії.

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