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Убийство экс-депутата Госдумы РФ – суд вынес приговор

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
2 декабря, 17:00
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Суд вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова. Фото: коллаж "Сегодня"
Суд вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова. Фото: коллаж "Сегодня"

Шевченковский районный суд Киева на заседании 2 декабря вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных.

Об этом сообщают Ґрати.

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Напомним, Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, убил киллер в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник политика смертельно ранил нападавшего. Отмечается, что им был доброволец из батальона "Донбасс" Павел Паршов.

Соучастником киллера суд признал бывшего главу "Правого сектора" Ярослава Тарасенко. По версии следствия, он был водителем у киллера, также судьи признали его виновным в хранении оружия. Тарасенко приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ярослав Тарасенко (слева) и Александр Лось (справа). Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Ярослав Тарасенко (слева) и Александр Лось (справа). Фото: Стас Юрченко, Ґрати

При этом коллегия оправдала второго подсудимого – харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.

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Что известно?

  • 9 октября 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что убийство заказал бывший муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Паршов.
  • Вдова Вороненкова Мария Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова.
  • Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.
  • В октябре 2019 года в прокуратуре Киева сообщили, что Максакова полностью изменила свои показания по делу об убийстве ее супруга, поэтому Печерский райсуд Киева отменил подозрение Тюрину.

Ранее политолог назвал главное, что сделал Вороненков в Украине.

Также напомним, как политик стал врагом России.

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