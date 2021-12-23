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У ексватажка "ДНР" знайшли дорогу квартиру в Дубаї: ЗМІ дізналися про деталі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
23 грудня, 10:55
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Бородай придбав це житло у 2015 році
Олександр Бородай. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Бородай. Фото: колаж "Сьогодні"

Команда розслідувачів Олексія Навального виявила, що нині депутат Держдуми від "Єдиної Росії", а в минулому колишній так званий "прем'єр ДНР", Олександр Бородай володіє апартаментами в Дубаї, які не вказані у його декларації.

Розслідування про це опубліковано у Youtube-каналі Олексія Навального.

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За даними бази даних власників нерухомості в Дубаї, які наводять соратники Навального, російському парламентарію належить 104-метрова квартира у житловому комплексі Grandeur Residences, розташованому на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми.

Уточнюється, що Бородай купив це житло у 2015 році — наступного року після того, як пішов з посади прем'єра так званої "ДНР". За оцінкою команди Навального, вартість апартаментів становить 450 тисяч євро.

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Що відомо про Навальне?

  • Російського опозиціонера отруїли 20 августа2020 року: під час перельоту з Томська до Москви йому стало різко зле, і літак здійснив екстрену посадку в Омську. Після госпіталізації російські лікарі стверджували, що у Навального хвороба обміну речовин, але в Німеччині у нього діагностували отруєння бойовим реагентом "Новачок". Сам Навальний неодноразово відкрито називав Путіна тим, хто несе пряму відповідальність за замах на нього і особисто санкціонував застосування "Новачка".

  • Він пробув деякий час в німецькій клініці "Шаріте", де його "поставили на ноги", після чого Навальний вирішив повернутися в Москву. 17 січня його затримали в аеропорту Шереметьєво.

  • Зараз Олексій Навальний відбуває строк у 2 роки та 6 місяців у виправній колонії ІЧ-2 у Покрові у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний строк.

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  • Оскільки в період його відбування Навального у несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронці розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.
  • Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК та Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації було ліквідовано, а діяльність громадського руху заборонено.

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