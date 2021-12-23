У экс-главаря "ДНР" нашли дорогущую квартиру в Дубае: СМИ узнали детали

Бородай приобрел это жилье в 2015 году

Александр Бородай. Фото: коллаж "Сегодня"

Команда расследователей Алексея Навального обнаружила, что ныне депутат Госдумы от "Единой России", а в прошлом бывший так называемый "премьер ДНР" Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае, которые не указаны в его декларации.

Расследование об этом опубликовано в Youtube-канале Алексея Навального.

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По данным базы данных владельцев недвижимости в Дубае, которые приводят соратники Навального, российскому парламентарию принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.

Уточняется, что Бородай купил это жилье в 2015 году — на следующий год после того, как ушел с поста премьера так называемой "ДНР". По оценке команды Навального, стоимость апартаментов составляет 450 тысяч евро.

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Что известно о Навальном?