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У экс-главаря "ДНР" нашли дорогущую квартиру в Дубае: СМИ узнали детали

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
23 декабря, 10:55
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Бородай приобрел это жилье в 2015 году
Александр Бородай. Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Бородай. Фото: коллаж "Сегодня"

Команда расследователей Алексея Навального обнаружила, что ныне депутат Госдумы от "Единой России", а в прошлом бывший так называемый "премьер ДНР" Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае, которые не указаны в его декларации.

Расследование об этом опубликовано в Youtube-канале Алексея Навального.

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По данным базы данных владельцев недвижимости в Дубае, которые приводят соратники Навального, российскому парламентарию принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.

Уточняется, что Бородай купил это жилье в 2015 году — на следующий год после того, как ушел с поста премьера так называемой "ДНР". По оценке команды Навального, стоимость апартаментов составляет 450 тысяч евро.

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Что известно о Навальном?

  • Российского оппозиционера отравили 20 августа2020 года: при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. После госпитализации российские врачи утверждали, что у Навального болезнь обмена веществ, но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок".Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем, кто несет прямую ответственность за покушение на него и лично санкционировал применение "Новичка".

  • Он пробыл некоторое время в немецкой клинике "Шарите", где его "поставили на ноги", после чего Навальный решил вернуться в Москву. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево.

  • Сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.

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  • Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.
  • Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

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