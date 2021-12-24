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Туреччина надіслала Кремлю чіткий сигнал по Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
24 грудня, 14:47
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На відносини Анкари та Києва ніщо не вплине, заявили в МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вони не мають наміру ігнорувати близькі відносини з Україною, незважаючи на широкі відносини з РФ. За його словами, напруженість у відносинах між Росією та НАТО досягла небезпечного рівня.

Про це повідомляє Yeni Şafak.

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"Ми не ігноруватимемо наші принципи та близькі відносини з Україною тільки тому, що у нас значні відносини з Росією. У багатьох складних рівняннях, подібних до цього, ми робимо те, що вимагає дух часу і наша національна безпека", – сказав Чавушоглу, додавши, що це важка дипломатична робота.

Він також сказав, що деякі країни намагаються подати Євросоюз як альтернативу НАТО. Чавушоглу вважає це "неконструктивним та нереалістичним".

"Неподільність трансатлантичної безпеки є нашим основним принципом", – сказав він.

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Глава МЗС Туреччини також зазначив, що ситуація з безпекою у світі стає дедалі тендітнішою, і після холодної війни суперництво великих держав посилює напруженість у різних регіонах – в Україні, Балканах, Чорному морі, Тайвані та Південно-Китайському морі.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

  • 26 листопада Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України.
  • У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у президента України Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.
  • Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики читайте тут.

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