Туреччина надіслала Кремлю чіткий сигнал по Україні

На відносини Анкари та Києва ніщо не вплине, заявили в МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вони не мають наміру ігнорувати близькі відносини з Україною, незважаючи на широкі відносини з РФ. За його словами, напруженість у відносинах між Росією та НАТО досягла небезпечного рівня.

Про це повідомляє Yeni Şafak.

Реклама

"Ми не ігноруватимемо наші принципи та близькі відносини з Україною тільки тому, що у нас значні відносини з Росією. У багатьох складних рівняннях, подібних до цього, ми робимо те, що вимагає дух часу і наша національна безпека", – сказав Чавушоглу, додавши, що це важка дипломатична робота.

Він також сказав, що деякі країни намагаються подати Євросоюз як альтернативу НАТО. Чавушоглу вважає це "неконструктивним та нереалістичним".

"Неподільність трансатлантичної безпеки є нашим основним принципом", – сказав він.

Реклама

Глава МЗС Туреччини також зазначив, що ситуація з безпекою у світі стає дедалі тендітнішою, і після холодної війни суперництво великих держав посилює напруженість у різних регіонах – в Україні, Балканах, Чорному морі, Тайвані та Південно-Китайському морі.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію