Трамп звинуватив Росію і Китай у крадіжці американської техніки в Афганістані

За словами колишнього президента США, російські і китайські фахівці розбирають залишену техніку

Трамп також звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент США Дональд Трамп обвинуватив нинішню американську адміністрацію в тому, що залишена в Афганістані військова техніка буде використана Росією і Китаєм для створення ними своїх аналогів.

Про це він сказав, виступаючи на мітингу в штаті Айова, передає Інтерфакс.

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"Росія і Китай вже отримали доступ до наших прекрасних гелікоптерів", – сказав Трамп.

За його словами, російські і китайські фахівці розбирають залишену техніку, щоб зробити більш дешеві аналоги. Частина зразків кинутої зброї вже з'явилася на чорному ринку.

Трамп також обвинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена у некомпетентності в сфері податкової політики, яка може спонукати американський бізнес розширювати свою присутність у Китаї, а не на батьківщині, в неконтрольованому припливі мігрантів, зростанні злочинності в країні.

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Виведення військ США з Афганістану

Збройні сили США були виведені з Афганістану 31 серпня 2021 року, що завершило операції "Страж свободи" і "Рішуча підтримка" НАТО.

США і їх союзники вторглися в країну у 2001 році, після терактів 11 вересня, внаслідок чого війна стала найтривалішим збройним конфліктом в історії США.

2 липня 2021 роки (після завершення основної місії НАТО) були створені Передові війська США в Афганістані для захисту дипломатичного корпусу, продовжив роботу в Кабулі.

для захисту дипломатичного корпусу, продовжив роботу в Кабулі. 30 липня стартувала операція "Притулок для союзників": авіація США евакуювала з країни обраних афганських громадян (військових перекладачів), які наражаються на небезпеку репресій.

Раніше ми повідомляли, що США завдали удару по "Ісламській державі" в Афганістані.

Також нагадаємо, після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці більше 20 провінцій країни.