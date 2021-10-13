Трамп обвинил Россию и Китай в краже американской техники в Афганистане

По словам бывшего президента США, российские и китайские специалисты разбирают оставленную технику

Трамп также обвинил администрацию президента США Джо Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию в том, что оставленная в Афганистане военная техника будет использована Россией и Китаем для создания ими своих аналогов.

Об этом он сказал, выступая на митинге в штате Айова, передает Интерфакс.

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"Россия и Китай уже получили доступ к нашим прекрасных вертолетов", – сказал Трамп.

По его словам, российские и китайские специалисты разбирают оставленную технику, чтобы сделать более дешевые аналоги. Часть образцов брошенной оружия уже появилась на черном рынке.

Трамп также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в некомпетентности в сфере налоговой политики, которая может побудить американский бизнес расширять свое присутствие в Китае, а не на родине, в неконтролируемом притоке мигрантов, росте преступности в стране.

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Вывод войск США из Афганистана

Вооруженные силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 года, что завершило операции "Страж свободы" и "Решительная поддержка" НАТО.

США и их союзники вторглись в страну в 2001 году, после терактов 11 сентября, в результате чего война стала самым продолжительным вооруженным конфликтом в истории США.

2 июля 2021 года (после завершения основной миссии НАТО) были созданы Передовые войска США в Афганистане для защиты дипломатического корпуса, продолжившего работу в Кабуле.

для защиты дипломатического корпуса, продолжившего работу в Кабуле. 30 июля стартовала операция "Убежище для союзников": авиация США эвакуировала из страны избранных афганских граждан (военных переводчиков), которым грозит опасность репрессий.

Ранее мы сообщали, что США нанесли удар по "Исламскому государству" в Афганистане.

Также напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.