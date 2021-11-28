Тищенко видалив відео з пенсіонером, який їв хліб з меморіалу Голодомору

Недовго провисіло відео народного депутата, що хреститься, на тлі голодного пенсіонера

Пенсіонер, якого не помітив Тищенко, був ліворуч від нардепа / Колаж "Сьогодні"

Недовго провисіло відео народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що хрестився біля Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду у Києві, де він опинився поряд з пенсіонером, який відламав шматочок хліба, залишеного кимось на обеліску.

Вчора ввечері це відео було на сторінці Тищенко в Instagram, а сьогодні його вже немає, повідомляють ЗМІ. Щоправда, низка інформаційних порталів встигла перенести на свої ресурси дане відео.

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Також журналістам "Сьогодні" вдалося зняти момент, коли Тищенко опинився на одному кадрі зі старим.

Коментарів, чому "слуга" видалив це відео, наразі немає.

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