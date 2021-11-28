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Тищенко видалив відео з пенсіонером, який їв хліб з меморіалу Голодомору

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 листопада, 13:18
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Недовго провисіло відео народного депутата, що хреститься, на тлі голодного пенсіонера
Пенсіонер, якого не помітив Тищенко, був ліворуч від нардепа / Колаж "Сьогодні"
Пенсіонер, якого не помітив Тищенко, був ліворуч від нардепа / Колаж "Сьогодні"

Недовго провисіло відео народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що хрестився біля Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду у Києві, де він опинився поряд з пенсіонером, який відламав шматочок хліба, залишеного кимось на обеліску.

Вчора ввечері це відео було на сторінці Тищенко в Instagram, а сьогодні його вже немає, повідомляють ЗМІ. Щоправда, низка інформаційних порталів встигла перенести на свої ресурси дане відео.

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Також журналістам "Сьогодні" вдалося зняти момент, коли Тищенко опинився на одному кадрі зі старим.

Коментарів, чому "слуга" видалив це відео, наразі немає.

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  • Нагадаємо, у четверту суботу листопада Україна та світ згадують жертв Голодомору 1932-1933 років. Щороку цього дня українці запалюють на підвіконнях своїх будинків свічку на згадку про вбитих голодом і вшановують пам'ять загиблих людей традиційною хвилиною мовчання о 16:00.
  • Напередодні у Королівстві Норвегія ініціювали петицію про визнання Голодомору 1932-1933 років. геноцидом українського народу.

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