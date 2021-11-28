Тищенко видалив відео з пенсіонером, який їв хліб з меморіалу Голодомору

Недовго провисіло відео народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що хрестився біля Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду у Києві, де він опинився поряд з пенсіонером, який відламав шматочок хліба, залишеного кимось на обеліску.
Вчора ввечері це відео було на сторінці Тищенко в Instagram, а сьогодні його вже немає, повідомляють ЗМІ. Щоправда, низка інформаційних порталів встигла перенести на свої ресурси дане відео.
Також журналістам "Сьогодні" вдалося зняти момент, коли Тищенко опинився на одному кадрі зі старим.
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Коментарів, чому "слуга" видалив це відео, наразі немає.
- Нагадаємо, у четверту суботу листопада Україна та світ згадують жертв Голодомору 1932-1933 років. Щороку цього дня українці запалюють на підвіконнях своїх будинків свічку на згадку про вбитих голодом і вшановують пам'ять загиблих людей традиційною хвилиною мовчання о 16:00.
- Напередодні у Королівстві Норвегія ініціювали петицію про визнання Голодомору 1932-1933 років. геноцидом українського народу.