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Тищенко удалил видео с пенсионером, который ел хлеб с мемориала Голодомора

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 13:18
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Недолго провисело видео крестящегося народного депутата на фоне голодного пенсионера
Пенсионер, которого не заметил Тищенко, находился слева от нардепа / Коллаж "Сегодня"
Пенсионер, которого не заметил Тищенко, находился слева от нардепа / Коллаж "Сегодня"

Недолго провисело видео крестящегося народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко возле Мемориала жертвам Голодомора-геноцида в Киеве, где он оказался рядом с пенсионером, отломившим кусочек хлеба, оставленного кем-то на обелиске.

Вчера вечером это видео было на странице Тищенко в Instagram, а сегодня его уже нет, сообщают СМИ. Правда, ряд информационных порталов, успели перенести на свои ресурсы данное видео.

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Также журналистам "Сегодня" удалось сняли момент, когда Тищенко оказался на одном кадре со старичком.

Комментариев, почему "слуга" удалил это видео, на данный момент нет.

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  • Напомним, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. Каждый год в этот день украинцы зажигают на подоконниках своих домов свечу в память об убитых голодом и чтят память погибших людей традиционной минутой молчания в 16:00.
  • Накануне в Королевстве Норвегия инициировали петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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