Тепер із дому не вийти? У Шотландії здивували новими COVID-обмеженнями

У Шотландії вирішують, як часто громадяни мають робити експрес-тести

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У Шотландії розглядають варіант запровадження експрес-тестів на коронавірус з періодичністю двічі на тиждень для тих, хто має постійний контакт із людьми або регулярно відвідує громадські заклади. А взагалі заступник першого міністра Шотландії Джон Суїнні вважає, що з метою безпеки бажано складати експрес-тест на COVID-19 щоразу, коли збираєшся вийти з дому.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Експрес-тест

"Особисто я тепер здаю експрес-тест щодня, коли виходжу з перспективою зустрітися з іншими представниками громадськості за межами мого будинку. Я б переконував і інших робити те саме, тому що це дає мені впевненість, що я захищаю свій власний будинок, і це дає мені впевненість, що я захищаю інших людей ", – заявив Джон Суїнні.

Суїнні зазначив, що уряд збирається запровадити процедуру експрес-тестування на коронавірус двічі на тиждень для тих, хто має постійні контакти з іншими людьми.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, з початку пандемії всього у Великій Британії було діагностовано понад 10,4 млн заражень, близько 145 тисяч пацієнтів з COVID-19 померли, а понад 9,2 млн людина одужали.

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