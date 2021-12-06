Теперь из дома не выйти? В Шотландии удивили новыми COVID-ограничениями

В Шотландии рассматривают вариант введения экспресс-тестов на коронавирус с периодичностью два раза в неделю для тех, кто имеет постоянный контакт с людьми или регулярно посещает общественные заведения. А вообще заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни считает, что в целях безопасности желательно сдавать экспресс-тест на COVID-19 каждый раз, когда собираешься выйти из дома.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Экспресс-тест
"Лично я теперь сдаю экспресс-тест каждый день, когда я выхожу с перспективой встретиться с другими представителями общественности за пределами моего дома. Я бы убеждал бы и других делать то же самое, потому что это дает мне уверенность, что я защищаю свой собственный дом, и это дает мне уверенность, что я защищаю других людей", – заявил Джон Суинни.
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Суинни отметил, что правительство собирается ввести процедуру экспресс-тестирования на коронавирус два раза в неделю для тех, кто имеет постоянные контакты с другими людьми.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии всего в Великобритании было диагностировано свыше 10,4 млн заражений, около 145 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 9,2 млн человек выздоровели.
Ситуация в Европе
- В Европе постепенно возвращаются к жестким ограничениям в связи с пандемией, поскольку туда уже завезли из Африки весьма опасный новый штамм коронавируса Omicron.
- Власти Нидерландов сообщили неутешительные результаты исследования на предмет заражения новым штаммом коронавируса Omicron пассажиров двух последних рейсов из стран Африки, прибывших до ввода запрета на такие полеты. Эти результаты свидетельствуют, что Omicron распространяется еще быстрее предыдущих мутаций коронавируса.
- На прошлой неделе в Великобритании были выявлены несколько человек, заразившихся Omicron. Как сообщает Би-Би-Си, на экстренной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил о временном (пока на три недели) ужесточении противоэпидемических мер.
- Австрия стала первой страной в ЕС, в которой вакцинация от коронавируса стала обязательной для всех граждан. Также в стране вводится полный национальный локдаун.