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Серед усіх бізнесів найбільше українці довіряють компаніям Ріната Ахметова – опитування

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 грудня, 15:51
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Українці визначилися, хто зможе керувати країною, якщо не буде політиків

Українці готові довірити управління державою бізнесменові Рінату Ахметову у разі, якщо це не зможуть робити з якихось причин політичні сили чи чинні політики країни.

Такий результат опитування, проведеного Українським центром економічних та політичних досліджень Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року у всіх регіонах країни, крім окупованих територій.

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Результат

Понад 2000 респондентів відповіли на запитання: "Якщо уявити, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою і управління державою довелося б віддати одній з найбільших фінансово-промислових груп (ФПГ) України, якій ФПГ Ви довірили б управління державою?".

Рівно половина опитаних з 22% українців, які готові передати управління країною будь-якій із фінансово-промислових груп України, вважають, що краще за ФПГ Ріната Ахметова ніхто не впорається. На другому місці значиться ФПГ Віктора Пінчука, якому довірили б країну 4,5% усіх опитаних. У ФПГ Ігоря Коломойського результат ще скромніший – 2,5%, а ФПГ Вадима Новинського має лише 2% підтримки у цьому питанні.

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Позиція

  • Нагадаємо, нещодавно бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американській газеті The Washington Post заявив, що буде захищати інститут свободи слова в Україні.
  • "Я проти порушення прав людини та удушення свободи слова", – сказав тоді Рінат Ахметов американським журналістам.
  • 1 грудня керівник УЄФА Александер Чеферін вручив Рінату Ахметову почесну нагороду UEFA Football Leadership Award на честь здобутків футбольного клубу "Шахтар" за 25 років президентства бізнесмена.

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