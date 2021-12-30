Среди всех бизнесов наиболее украинцы доверяют компаниям Рината Ахметова – опрос

Украинцы готовы доверить управление государством бизнесмену Ринату Ахметову в случае, если это не смогут делать по каким-либо причинам политические силы или действующие политики страны.
Таков результат опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий.
Результат
Более 2000 респондентов ответили на вопрос "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) Украины, которой ФПГ Вы бы доверили управление государством?".
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Ровно половина опрошенных из 22% украинцев, готовых передать управление страной какой-либо из финансово-промышленных групп Украины, считают, что лучше ФПГ Рината Ахметова никто не справится. На втором месте значится ФПГ Виктора Пинчука, которому доверили бы страну 4,5% всех опрошенных. У ФПГ Игоря Коломойского результат еще более скромный – 2,5%, а ФПГ Вадима Новинского имеет всего 2% поддержки в данном вопросе.
Позиция
- Напомним, недавно бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американской газете The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине.
- "Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", – сказал тогда Ринат Ахметов американским журналистам.
- 1 декабря руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений футбольного клуба "Шахтер" за 25 лет президентства бизнесмена.