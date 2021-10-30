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СЬОГОДНІ Влада Події

Союзники просять США не відмовлятися від можливості першого ядерного удару по Росії та Китаю – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 жовтня, 15:22
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П'ять країн-союзників побоюються, що це послабить їхній захист

Країни-союзники Сполучених Штатів просять президента Джо Байдена не змінювати ядерну політику та не переходити до принципу незастосування ядерної зброї першими. Серед країн, які не хочуть, щоб США відмовилися від можливості першого ядерного удару по Росії та Китаю, — Велика Британія, Франція, Німеччина, Австралія та Японія.

Як повідомляють джерела Financial Times, союзники побоюються, що США переглянуть ядерну політику і перейдуть до принципу "єдиної мети" – він має на увазі, що Вашингтон використовує ядерну зброю виключно для стримування або у відповідь. А це, на їхню думку, "може підірвати стратегію стримування, орієнтовану на Росію та Китай".

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"Це може стати величезним подарунком Китаю та Росії", – заявив FT неназваний європейський чиновник.

Водночас позиція США щодо застосування ядерної зброї залишалася "навмисно розпливчастою" з часів холодної війни. Вона припускає, що Штати можуть завдати першого удару, тому союзники в Європі та Тихоокеанському регіоні почуваються захищеними під американською "ядерною парасолькою".

Ядерний арсенал США

  • Ядерний арсенал США є сукупністю ядерних боєзарядів, що у збройних силах США. Основу стратегічного ядерного потенціалу США становлять балістичні ракети підводних човнів (БРПЧ).
  • Сполучені Штати Америки розробили ядерну зброю і є єдиною країною, яка використовувала її як фактичну зброю, під час бомбардування японських міст Хіросіми та Нагасакі в серпні 1945 року, під час Другої світової війни.
  • З 1945 року США виробили 66,5 тис. атомних бомб та ядерних боєголовок. З такою оцінкою виступили директор програми ядерної інформації у Федерації американських науковців Ганс Крістенсен та його колега з Ради захисту природних ресурсів Роберт Норріс, на сторінках журналу Bulletin of The Atomic Scientists у 2009 році.
  • У двох урядових лабораторіях – у Лос-Аламоській та Ліверморській ім. Лоуренса – з 1945 року було створено загалом близько 100 різних типів ядерних зарядів та їхніх модифікацій.
  • На кінець вересня 2010 року Пентагон мав у своєму розпорядженні приблизно 5113 боєзарядів, які вже розміщені на носіях, так і перебувають в активному резерві і на зберіганні (у цю кількість не включено кілька сотень зарядів, знятих з озброєння і тих, що чекають утилізації).

Раніше ми повідомляли, що генсек ООН заявив, що людство дуже близьке до ядерного винищення.

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Також нагадаємо, "Сьогодні" провели власне розслідування та з'ясували, як Росія перетворює Крим на ядерне сховище та що загрожує півострову.

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