Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн ⚽ Шахтер - Десна: онлайн 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Союзники просят США не отказываться от возможности первого ядерного удара по России и Китаю – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 октября, 15:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пять стран-союзников опасаются, что это ослабит их защиту
Фото: facebook.com/rvsn
Фото: facebook.com/rvsn

Страны-союзники Соединенных Штатов просят президента Джо Байдена не менять ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Среди стран, которые не хотят, чтобы США отказались от возможности первого ядерного удара по России и Китаю, — Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония.

Как сообщают источники Financial Times, союзники опасаются, что США пересмотрят ядерную политику и перейдут к принципу "единственной цели" – он подразумевает, что Вашингтон использует ядерное оружие исключительно для сдерживания или в качестве ответной меры. А это, по их мнению, "может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай".

Реклама

"Это может стать огромным подарком Китаю и России", – заявил FT неназванный европейский чиновник.

При этом позиция США о применении ядерного оружия оставалась "намеренно расплывчатой" со времен холодной войны. Она предполагает, что Штаты могут нанести первый удар, поэтому союзники в Европе и Тихоокеанском регионе чувствуют себя защищенными под американским "ядерным зонтиком".

Ядерный арсенал США

  • Ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в вооруженных силах США. Основу стратегического ядерного потенциала США составляют баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).
  • Соединенные Штаты Америки разработали ядерное оружие и являются единственной страной, которая использовала его в качестве фактического оружия, при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, во время Второй мировой войны.
  • С 1945 года США произвели 66,5 тыс. атомных бомб и ядерных боеголовок. С такой оценкой выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских учёных Ханс Кристенсен и его коллега из Совета по защите природных ресурсов Роберт Норрис, на страницах журнала Bulletin of The Atomic Scientists в 2009 году.
  • В двух правительственных лабораториях — в Лос-Аламосской и Ливерморской им. Лоуренса — с 1945 года было создано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций.
  • На конец сентября 2010 года Пентагон располагал примерно 5113 боезарядами, как уже размещенными на носителях, так и находящимися в активном резерве и на хранении (в это число не включены несколько сотен зарядов, снятых с вооружения и ожидающих утилизации).

Ранее мы сообщали, что генсек ООН заявил, что человечество очень близко к ядерному истреблению.

Реклама

Также напомним, "Сегодня" провели собственное расследование и выяснили, как Россия превращает Крым в ядерное хранилищеи что грозит полуострову.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

156 258

заболело за неделю в Украине

+25%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять