Союзники просят США не отказываться от возможности первого ядерного удара по России и Китаю – СМИ

Пять стран-союзников опасаются, что это ослабит их защиту

Фото: facebook.com/rvsn

Страны-союзники Соединенных Штатов просят президента Джо Байдена не менять ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Среди стран, которые не хотят, чтобы США отказались от возможности первого ядерного удара по России и Китаю, — Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония.

Как сообщают источники Financial Times, союзники опасаются, что США пересмотрят ядерную политику и перейдут к принципу "единственной цели" – он подразумевает, что Вашингтон использует ядерное оружие исключительно для сдерживания или в качестве ответной меры. А это, по их мнению, "может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай".

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"Это может стать огромным подарком Китаю и России", – заявил FT неназванный европейский чиновник.

При этом позиция США о применении ядерного оружия оставалась "намеренно расплывчатой" со времен холодной войны. Она предполагает, что Штаты могут нанести первый удар, поэтому союзники в Европе и Тихоокеанском регионе чувствуют себя защищенными под американским "ядерным зонтиком".

Ядерный арсенал США

Ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в вооруженных силах США. Основу стратегического ядерного потенциала США составляют баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) .

Соединенные Штаты Америки разработали ядерное оружие и являются единственной страной, которая использовала его в качестве фактического оружия, при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, во время Второй мировой войны.

С 1945 года США произвели 66,5 тыс. атомных бомб и ядерных боеголовок. С такой оценкой выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских учёных Ханс Кристенсен и его коллега из Совета по защите природных ресурсов Роберт Норрис, на страницах журнала Bulletin of The Atomic Scientists в 2009 году.

В двух правительственных лабораториях — в Лос-Аламосской и Ливерморской им. Лоуренса — с 1945 года было создано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций.

На конец сентября 2010 года Пентагон располагал примерно 5113 боезарядами, как уже размещенными на носителях, так и находящимися в активном резерве и на хранении (в это число не включены несколько сотен зарядов, снятых с вооружения и ожидающих утилизации) .

Ранее мы сообщали, что генсек ООН заявил, что человечество очень близко к ядерному истреблению.

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Также напомним, "Сегодня" провели собственное расследование и выяснили, как Россия превращает Крым в ядерное хранилищеи что грозит полуострову.