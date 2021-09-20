Скандал із "вагнергейтом" в Раді – Безугла перервала Бурбу на найцікавішому

Колишнього розвідника заслуховували з самого ранку, але як тільки дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді – втрутилася Безугла

Безугла (зліва) не дала договорити Бурбі про те, хто зірвав операцію. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" трапився казус: депутати заслуховували колишнього начальник Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу, але як тільки він дійшов до найцікавішого – хто дав наказ зупинити операцію – засідання несподівано перервали і перенесли.

Бурба був одним із посвячених у таємну операцію і одним із головних свідків подій, коли була зірвана спецоперація. Заступник голови фракції "Голос" Роман Костенко написав в Facebook про "зрив" ТСК.

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"Сьогодні ТСК, яка розслідує справу "вагнерівців", продовжила заслуховувати ексначальника ГУР МОУ Василя Бурбу. Однак, коли Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин", – написав він.

Що про це говорить глава ТСК

Глава ТСК Мар'яна Безугла на сьогоднішньому брифінгу заявила журналістам, що засідання буде продовжено, а Бурбу продовжать заслуховувати. На уточнююче запитання журналіста, чому перервали доповідь ексрозвідника, вона двічі повторила: "Не можу коментувати".

"В силу того, що ще триває робота з Василем Васильовичем, я не можу коментувати ці деталі", – відповіла Безугла на ще одне запитання, чи є якась відкрита інформація щодо зриву операції.

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На уточнююче запитання, чому вона запросила Бурбу до свого кабінету на розмову тет-а-тет, нардеп відповіла: "Я постійно на зв'язку з Бурбою в силу того, що він у кооперації з ТСК, а наша мета – максимально об'єктивізувати інформацію".

Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять у Києві для арешту бойовиків.

Вночі проти 24 липня 2020 року бойовики прибули до Мінська і 24-го мав бути рейс до Стамбула (а фактично до Києва). А 24 липня на Банковій відбулася нарада, де президенту доповідали про цю спецоперацію. Там були присутні начальник Головного управління розвідки Василь Бурба, учасник операції, перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький, глава ОПУ Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник голови ОПУ Роман Машовець. В кабінеті також перебувала секретарка президента Марія Левченко. В результаті бойовики не прилетіли до Києва.

Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.

Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

Нагадаємо, 10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка в цій історії з російськими найманцями.

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Також нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації із затримання "вагнерівців".