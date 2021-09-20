Скандал с "вагнергейтом" в Раде – Безуглая прервала Бурбу на самом интересном

На сегодняшнем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" случился казус: депутаты заслушивали бывшего начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, но как только он дошел до самого интересного – кто дал приказ остановить операцию – заседание неожиданно прервали и перенесли.
Бурба был один из посвященных в тайную операцию и один из главных свидетелей событий, когда была сорвана спецоперация. Замглавы фракции "Голос" Роман Костенко написал в Facebook о "срыве" ВСК.
"Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", продолжило заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Бурба дошел до чрезвычайно важной части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", – написал он.
Что об этом говорит глава ВСК
Глава ВСК Марьяна Безуглая на сегодняшнем брифинге заявила журналистам, что заседание будет продолжено, а Бурбу продолжат заслушивать. На уточняющий вопрос журналиста, почему прервали доклад экс-разведчика, она дважды повторила: "Не могу комментировать".
"В силу того, что еще продолжается работа с Василием Васильевичем, я не могу комментировать эти детали", – ответила Безуглапя на еще один вопрос, есть ли какая-то открытая информация относительно срыва операции.
На уточняющий вопрос, почему она пригласила Бурбу в свой кабинет на разговор тет-а-тет, нардеп ответила: "Я постоянно на связи с Бурбой в силу того, что он находится в кооперации с ВСК, а наша цель максимально объективизировать информацию".
Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации
- Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.
В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали: начальник Главного управления разведки Василий Бурба, участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, глава ОПУ Андрей Ермак, начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы ОПУ Роман Машовец. В кабинете также находилась секретарь президента Мария Левченко. В результате боевики не прилетели в Киев.
- Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.
- После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.
Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.
Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".