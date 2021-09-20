Скандал с "вагнергейтом" в Раде – Безуглая прервала Бурбу на самом интересном

Бывшего разведчика заслушивали с самого утра, но как только дошел до чрезвычайно важной части своего доклада – вмешалась Безуглая

Безуглая (слева) не дала договорить Бурбе про то, кто сорвал операцию. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшнем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" случился казус: депутаты заслушивали бывшего начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, но как только он дошел до самого интересного – кто дал приказ остановить операцию – заседание неожиданно прервали и перенесли.

Бурба был один из посвященных в тайную операцию и один из главных свидетелей событий, когда была сорвана спецоперация. Замглавы фракции "Голос" Роман Костенко написал в Facebook о "срыве" ВСК.

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"Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", продолжило заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Бурба дошел до чрезвычайно важной части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", – написал он.

Что об этом говорит глава ВСК

Глава ВСК Марьяна Безуглая на сегодняшнем брифинге заявила журналистам, что заседание будет продолжено, а Бурбу продолжат заслушивать. На уточняющий вопрос журналиста, почему прервали доклад экс-разведчика, она дважды повторила: "Не могу комментировать".

"В силу того, что еще продолжается работа с Василием Васильевичем, я не могу комментировать эти детали", – ответила Безуглапя на еще один вопрос, есть ли какая-то открытая информация относительно срыва операции.

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На уточняющий вопрос, почему она пригласила Бурбу в свой кабинет на разговор тет-а-тет, нардеп ответила: "Я постоянно на связи с Бурбой в силу того, что он находится в кооперации с ВСК, а наша цель максимально объективизировать информацию".

Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали: начальник Главного управления разведки Василий Бурба, участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, глава ОПУ Андрей Ермак, начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы ОПУ Роман Машовец. В кабинете также находилась секретарь президента Мария Левченко. В результате боевики не прилетели в Киев.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.

После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

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Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".