Росія почала контргру проти України в історії з "вагнерівцями"

У Раді з'ясували, що путінські спецслужби дозволили вивіз з території Росії в Білорусь 33 найманців

Росія могла знати про плани України по захопленню бойовиків. Колаж "Сьогодні"

Російські спецслужби могли частково знати про задуми української розвідки щодо відстежування і затримання найманців з ПВК "Вагнер", після чого Москва могла вести з Україною "подвійну гру". Про це розповіла журналістам за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту її глава Мар'яна Безугла.

ТКС підтверджує, що з 2014 року спецслужбами України велася робота з документування участі російських військових і найманців проти нашої країни, розповіла вона.

"Таке документування не вимагало політичного узгодження і не переривалося політичним рішенням і включало в себе різні елементи оперативної гри. Є підстави вважати, що спецслужби РФ могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документування, і почали свою контргру, використовуючи активні заходи України в рамках оперативної гри, як прикриття для своїх активних дій проти України", – сказала Безугла.

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За її словами, ТСК встановила, що спецслужби РФ дозволили вивіз з території Росії у Білорусь 33 найманців, і підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як "вагнерівці" були затримані у Білорусі.

"З моменту затримання найманців спецслужби РФ переформатували свої активні заходи і почали дезинформаційну спецоперацію проти України. ТСК буде рекомендувати правоохоронним органам проаналізувати дезинформаційну активність Росії і її скоординованість з діями окремих суб'єктів в Україні", – додала глава ТСК.

Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять в Києві для арешту бойовиків.

Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.

Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

Нагадаємо, 10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка в цій історії з російськими найманцями.

Також нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації по затриманню "вагнерівців".