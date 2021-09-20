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Росія почала контргру проти України в історії з "вагнерівцями"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 вересня, 16:22
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У Раді з'ясували, що путінські спецслужби дозволили вивіз з території Росії в Білорусь 33 найманців
Росія могла знати про плани України по захопленню бойовиків. Колаж "Сьогодні"
Росія могла знати про плани України по захопленню бойовиків. Колаж "Сьогодні"

Російські спецслужби могли частково знати про задуми української розвідки щодо відстежування і затримання найманців з ПВК "Вагнер", після чого Москва могла вести з Україною "подвійну гру". Про це розповіла журналістам за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту її глава Мар'яна Безугла.

ТКС підтверджує, що з 2014 року спецслужбами України велася робота з документування участі російських військових і найманців проти нашої країни, розповіла вона.

"Таке документування не вимагало політичного узгодження і не переривалося політичним рішенням і включало в себе різні елементи оперативної гри. Є підстави вважати, що спецслужби РФ могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документування, і почали свою контргру, використовуючи активні заходи України в рамках оперативної гри, як прикриття для своїх активних дій проти України", – сказала Безугла.

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За її словами, ТСК встановила, що спецслужби РФ дозволили вивіз з території Росії у Білорусь 33 найманців, і підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як "вагнерівці" були затримані у Білорусі.

"З моменту затримання найманців спецслужби РФ переформатували свої активні заходи і почали дезинформаційну спецоперацію проти України. ТСК буде рекомендувати правоохоронним органам проаналізувати дезинформаційну активність Росії і її скоординованість з діями окремих суб'єктів в Україні", – додала глава ТСК.

Затримання "вагнерівців" і провал спецоперації

  • Затримання "вагнерівців" відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб вирушити далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять в Києві для арешту бойовиків.
  • Потім почалася епопея з переговорами про видачу найманців Україні. Білоруський президент Олександр Лукашенко навіть спочатку був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх в Росію.
  • Після гучного провалу спецоперації Банкову звинувачували в зливі секретної інформації, в Офісі президента навіть відхрещувалися від такої спецоперації в принципі.

Нагадаємо, 10 вересня Безугла заявляла, що нібито спецоперації щодо "вагнерівцаів" не було. Також вона розповіла про роль Порошенка в цій історії з російськими найманцями.

Також нещодавно на американському телеканалі CNN вийшов сюжет, в якому йдеться про те, що нібито США допомагали Україні в спецоперації по затриманню "вагнерівців".

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