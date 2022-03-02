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Наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ – Кулеба

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 12:53
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Міністр також розповів, чого вимагає Росія під час переговорів
Дмитро Кулеба розповів про другий раунд переговорів з РФ.
Дмитро Кулеба розповів про другий раунд переговорів з РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це сказав голова української дипломатії у своєму відеозверненні на Facebook у середу.

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За його словами, Україна готова до переговорів, проте не готова ухвалити російські ультиматуми.

"Ми готові до переговорів, ми готові до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори – наразі невідомо", – сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними.

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"Це вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни, по суті, оголошуючи нам війну" , – сказав Кулеба.

Водночас у президента РФ Путіна заявляють, що сьогодні, 2 лютого, у другій половині дня, ближче до вечора російська делегація на місці чекатиме українських переговорників. У Кремлі стверджують, що вже сьогодні ввечері будуть готові продовжити розмову. Делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.

Переговори з Росією

Нагадаємо, 28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

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Після тривалих переговорів подробиці не повідомлялися. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями.

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