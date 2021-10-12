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Росія збільшила кількість військ в Криму, є і ядерна загроза

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 09:26
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Україна в ООН заявила про серйозну небезпеку з боку Криму, де РФ тримає озброєння, здатне нести ядерні заряди
Росія посилює військове угрупування на півострові. Колаж "Сьогодні"
Росія посилює військове угрупування на півострові. Колаж "Сьогодні"

Росія збільшила в окупованому Криму військове угрупування, в тому числі і озброєння, здатні нести ядерний заряд, що несе вже глобальну загрозу для всього Чорноморського регіону.

Про це заявив в ООН по ситуації в Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці заступник глави МЗС України Микола Точицький, передає Укрінформ.

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За його словами, російська мілітаризація в Криму прогресує і це відбувається в умовах окупації півострова і відсутності контролю за діями РФ з боку міжнародного співтовариства.

"На території Криму продовжує розміщуватися непропорційно велика кількість систем озброєння, включно з ракетами, здатними переносити ядерні заряди, літаками, кораблями, боєприпасами, а також військовослужбовцями. Причому кількість останніх зросла до 32,5 тисячі та навіть до 44 тисяч у квітні, під час безпідставного й загрозливого скупчення російських військ на наших кордонах", – сказав Точицький.

Дипломат зазначив, що це є причиною для серйозного занепокоєння в Євроатлантичному регіоні. Більш того, Росія захопила на українському півострові ядерні об'єкти, матеріали та сховища ядерної зброї.

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"Це суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту МАГАТЕ та Договору про нерозповсюдження", – додав заступник міністра закордонних справ України.

Ядерна зброя в Криму

  • Росія після початку окупації українського півострова почала відновлювати ядерну інфраструктуру, яка там знаходиться. У листопаді-2015 РФ вперше не підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН на підтримку діяльності МАГАТЕ, у доповіді якої ядерні об'єкти Криму називали українськими.
  • Київ нагадав МАГАТЕ, що Росія захопила в Криму ядерні установки, і підкреслив, що ця ядерна власність України на півострові перебуває під захистом міжнародної організації. В Україні також заявляли, що росіяни вже відремонтували всі сховища ядерної зброї.
  • Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв навіть говорив 2018 року з посиланням на джерело в Москві, що на той момент на півострів вже завезли 6 ядерних боєголовок. Зараз Росія не дає доступу МАГАТЕ до ядерних об'єктів на півострові.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Україна вимагала доступу МАГАТЕ до ядерних установок на Донбасі і в Криму. Йдеться про ядерні установки і матеріали в Криму, які є власністю України і стосовно яких застосовуються гарантії МАГАТЕ, а також про шахту "Юний комунар" у Донецькій області, ситуація на якій є небезпечною і загрожує довкіллю через припинення робіт по водовідливу 2018 року.

Своєю чергою голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляв, що Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю.

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