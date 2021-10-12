Россия увеличила количество войск в Крыму, есть и ядерная угроза

Россия увеличила в оккупированном Крыму военную группировку, в том числе и вооружения, способные нести ядерный заряд, что несет уже глобальную угрозу для всего Черноморского региона.
Об этом заявил в ООН по ситуации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, передает Укринформ.
По его словам, российская милитаризация в Крыму прогрессирует и это происходит в условиях оккупации полуострова и отсутствия контроля за действиями РФ со стороны международного сообщества.
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"На территории Крыма продолжает размещаться непропорционально большое количество систем вооружения, включая ракеты, способными переносить ядерные заряды, самолетами, кораблями, боеприпасами, а также военнослужащими. Причем количество последних выросло до 32,5 тысячи и даже до 44 тысяч в апреле, во время безосновательного и угрожающего скопления русских войск на наших границах", – сказал Точицкий.
Дипломат отметил, что это является причиной для серьезного беспокойства в Евроатлантическом регионе. Более того, Россия захватила на украинском полуострове ядерные объекты, материалы и хранилища ядерного оружия.
"Это противоречит международному праву, в частности Уставу МАГАТЭ и Договору о нераспространении ядерного оружия", – добавил замглавы МИД Украины.
Ядерное оружие в Крыму
- Россия после начала оккупации украинского полуострова начала возобновлять ядерную инфраструктуру, которая там находится. В ноябре-2015 РФ впервые не поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН в поддержку деятельности МАГАТЭ, в докладе которого ядерные объекты Крыма называли украинскими.
- Киев напомнил МАГАТЭ, что Россия захватила в Крыму ядерные установки, и подчеркнул, что эта ядерная собственность Украины на полуострове находится под защитой международной организации. В Украине также заявляли, что россияне уже отремонтировали все хранилища ядерного оружия.
- Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев даже говорил в 2018 году со ссылкой на источник в Москве, что на тот момент на полуостров уже завезли 6 ядерных боеголовок. Сейчас Россия не дает доступа МАГАТЭ к ядерным объектам на полуострове.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина потребовала доступа МАГАТЭ к ядерным установкам на Донбассе и в Крыму. Речь идет о ядерных установках и материалах в Крыму, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ, а также о шахте "Юный коммунар" в Донецкой области, ситуация на которой является опасной и угрожает окружающей среде из-за прекращения работ по водоотливу в 2018 году.
В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии.